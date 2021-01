O novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, divulgou nesta quinta-feira o plano de resposta de seu governo à pandemia de covid-19, que inclui dez decretos e o envolvimento do Pentágono.

O plano divulgado pela equipe de Biden, de 23 páginas, amplia as iniciativas já antecipadas e detalha as medidas elaboradas para controlar a pandemia e ajudar a recuperação do país, o mais afetado do mundo pela covid-19, com 24,4 milhões de casos confirmados e 406.196 mortes por complicações da doença.