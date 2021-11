O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira, durante a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), um plano global de proteção de florestas, que contará com todas as ferramentas do governo do país, diplomáticas e financeiras.

O líder americano, durante evento sobre o tema, garantiu que o programa será "o primeiro deste tipo" e que, com ajuda do Congresso dos EUA, mobilizará US$ 9 bilhões até 2030, para proteger e restaurar a biodiversidade do planeta, enquanto buscará atrair financiamento da iniciativa privada.