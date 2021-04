O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu nesta quinta-feira reduzir "pela metade" as emissões de gases do efeito estufa até 2030, com o objetivo de atingir a neutralidade do carbono até 2050.

No início da Cúpula de Líderes sobre o Clima, conferência virtual organizada pela Casa Branca com a participação de 40 líderes internacionais, Biden confirmou o plano dos EUA de reduzir suas emissões em 50% a 52% até o final desta década.