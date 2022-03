O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou nesta terça-feira uma lei que inclui US$ 13,6 bilhões em ajuda para a Ucrânia e prometeu que na quarta-feira divulgará mais detalhes sobre como esta assistência pode "aliviar o sofrimento" no país.

Em evento na Casa Branca, Biden assinou um grande pacote de despesas de US$ 1,5 trilhão aprovado na semana passado por ambas as casas do Congresso. Este montante inclui assistência humanitária e militar para a Ucrânia e o Leste Europeu devido à invasão russa.