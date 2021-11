O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinará a chamada lei Renacer, com a qual o governo americano se compromete a ampliar as sanções à Nicarágua, após as eleições nicaraguenses deste domingo, que os EUA e muitos outros países consideram ilegítimas.

A informação foi confirmada nesta sexta-feira por um funcionário de alto cargo do governo, que pediu anonimato e que frisou que haverá uma "ampla rejeição internacional das eleições fraudulentas" na Nicarágua, com sanções coordenadas entre EUA, Canadá e União Europeia (UE).