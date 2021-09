O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assumiu nesta sexta-feira sua responsabilidade nos casos "intoleráveis" de maus-tratos a migrantes na fronteira com o México e prometeu que haverá "consequências" para aqueles que os cometeram.

Falando a jornalistas após um discurso sobre o processo de vacinação contra a covid-19, Biden reconheceu que foi "horrível" ver as imagens de agentes de fronteira perseguindo migrantes com seus cavalos ou atacando-os com chicotes.