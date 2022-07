O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden atribuiu nesta quinta-feira os tombos do Produto Interno Bruto (PIB) às ações do Federal Reserve (Fed) para combater a inflação e insistiu que o país está "no caminho certo" para se recuperar economicamente.

"Depois do crescimento econômico histórico do ano passado, e tendo recuperado os empregos do setor privado que tinham sido perdidos durante a pandemia, não é surpresa que a economia esteja desacelerando à medida em que o Fed age para reduzir a inflação", disse Biden em um comunicado.