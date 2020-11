O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, assumiu a liderança na contagem de votos no estado de Michigan, aumentando suas chances de vitória em meio à incerteza sobre a falta de um resultado final em vários estados-chave nas eleições presidenciais americanas.

Biden tem 49,3% dos votos contra os 49,1% do atual presidente, o republicano Donald Trump, com 90% dos votos apurados no estado. A diferença é de apenas 10 mil votos, o que deixa a disputa ainda indefinida.

A secretária de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, responsável pela contagem, disse que esperava ter uma imagem muito clara dos resultados até esta tarde, mas pediu paciência.

Em parte, o atraso se deve ao fato de que as localidades com mais de 25 mil habitantes tiveram que esperar até a última segunda para começar a processar as cédulas antecipadas.

Além de Michigan, o resultado da eleição depende de quatro outros estados: Wisconsin, Nevada, Pensilvânia e Geórgia, onde os votos ainda estão sendo contados devido ao alto número de eleitores por correspondência.

Por enquanto, Biden garantiu 224 delegados no Colégio Eleitoral, contra 213 de Trump, de acordo com projeções da imprensa americana. São necessários 270 para se eleger.