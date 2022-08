O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está avaliando a possibilidade de perdoar parte da dívida que milhões de estudantes universitários contraíram com o governo federal para pagar seus estudos, segundo informou a imprensa americana nesta terça-feira.

A decisão do presidente pode ser divulgada amanhã, quarta-feira, após meses de debate interno e quando faltam três meses para as eleições legislativas de novembro, nas quais os democratas precisam do voto dos jovens para manter a maioria no Congresso.