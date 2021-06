O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, avisou nesta terça-feira que a China assumirá a liderança se o país não se comprometer firmemente a investir em infraestrutura, e disse que o plano propõe pode criar "milhões de empregos altamente remunerados".

Biden defendeu o plano de infraestrutura em um evento na cidade de La Crosse, no estado de Wisconsin, onde ressaltou que a proposta representa o "investimento de uma geração" para que os EUA possam competir com o resto do mundo. Foi quando advertiu que a China está trabalhando "muito à frente" dos EUA.