O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou nesta quarta-feira ao Reino Unido para a primeira parada de sua primeira viagem internacional no cargo, que o levará a se encontrar com aliados ocidentais, antes de se reunir com o líder russo, Vladimir Putin, na Suíça.

O avião presidencial Air Force One pousou às 19h40 (horário local; 15h40 de Brasília) na base da Royal Air Force em Mildenhall.