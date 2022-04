O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou nesta quarta-feira o "fracasso" da Rússia em sua incursão inicial na Ucrânia e o fato de a capital Kiev e o governo do país terem resistido, embora tenha admitido que este conflito está longe de terminar.

Em um ato com o sindicato da construção da América do Norte (NABTU), Biden revisou as novas sanções à Rússia que os Estados Unidos acabam de aprovar em coordenação com o G7 e a União Europeia, em resposta às "atrocidades" cometidas pela Rússia na Ucrânia, e recordou as imagens de civis "executados a sangue frio".