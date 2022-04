O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou nesta quinta-feira como um "momento histórico" e um passo fundamental para a "diversidade" o fato de o Senado ter confirmado a nomeação da primeira mulher negra para o Supremo Tribunal do país , Ketanji Brown Jackson.

Biden convidou Jackson à Casa Branca para acompanhar com ele a votação de confirmação no Senado, que terminou com 53 votos a favor e 47 contra, o que significa que em poucos meses se tornará a quinta mulher - e a única negra - a usar a toga do Supremo em seus 232 anos de história.