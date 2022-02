O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou nesta quinta-feira que uma operação antiterrorista realizada ontem à noite no noroeste da Síria matou o líder do Estado Islâmico (IS) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi.

"Ontem à noite, sob minha direção, as forças militares americanas no noroeste da Síria conduziram uma operação antiterrorista bem sucedida (...) graças à habilidade e coragem de nossas Forças Armadas, conseguimos retirar Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi do campo de batalha", disse Biden em um comunicado.