O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou nesta quinta-feira que o governo federal assumirá 100% dos gastos que o estado da Flórida e o condado de Miami-Dade tiverem devido ao desabamento parcial de um edifício residencial em Surfside.

"Quero assumir 100% dos custos nos primeiros 30 dias", disse o governante em reunião com autoridades e chefes das operações de busca e resgate. O encontro foi realizado em um hotel em Bal Harbour, perto de Surfside, no sudeste do estado.