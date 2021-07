O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou nesta segunda-feira que as tropas de combate americanas no Iraque serão retiradas do país do Oriente Médio até o final deste ano, embora um número não informado de tropas permanecerá no país para aconselhar e treinar o exército local.

"Não vamos estar no final do ano em uma missão de combate (no Iraque)", declarou Biden à imprensa no Salão Oval da Casa Branca e na presença do primeiro-ministro iraquiano, Mustafa al-Kadhimi.