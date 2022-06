O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a criticar nesta quarta-feira as petrolíferas, as quais acusa de não refinarem petróleo suficiente, e pediu que reduzam o preço do combustível para os consumidores “agora mesmo”.

"Nas últimas duas semanas, o preço do petróleo bruto caiu mais de 10 dólares por barril. Normalmente, isso reduz os preços da gasolina em cerca de 25 centavos de dólar por galão (3,78 litros), e ainda assim alguns postos de gasolina baixaram apenas alguns centavos”, lamentou Biden durante um pronunciamento sem direito a perguntas na Casa Branca.