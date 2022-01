O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, culpou nesta quinta-feira seu antecessor, Donald Trump, por criar uma "teia de mentiras" sobre as eleições de 2020 e incitar seus apoiadores a invadir o Capitólio, sede do Congresso, há um ano.

"Seu ego ferido é mais importante para ele do que nossa democracia e nossa Constituição. Ele não pode aceitar que tenha perdido", disse Biden em um discurso no Capitólio no primeiro aniversário do ataque que deixou cinco mortos e 140 agentes de segurança feridos.