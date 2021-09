O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniu nesta terça-feira com o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, em Nova York, e defendeu sua aliança com aquele país, em um momento de tensões conjuntas com a França.

Biden se reuniu com Morrison em um hotel de Nova York logo após seu primeiro discurso na Assembleia Geral da ONU, e os dois evitaram fazer uma referência direta à crise diplomática com a França, desencadeada por um pacto de defesa entre EUA, Reino Unido e Austrália.