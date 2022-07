O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu nesta quinta-feira a decisão de se reunir com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman, apesar do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, e, além disso, indicou a possibilidade entre o reino e Israel.

O chefe de Estado fez as afirmações durante entrevista coletiva concedida junto com o primeiro-ministro israelense, Yair Lapid.