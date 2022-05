O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manifestou nesta quinta-feira o "categórico apoio" aos pedidos de Finlândia e Suécia para ingressar na Otan, ao garantir que os países cumprem todos os requisitos para entrarem na aliança.

Depois de reunir na Casa Branca com o presidente finlandês, Sauli Niinistö, e com a primeira-ministra sueca, o chefe de Estado americano garantiu que as solicitações têm o "apoio completo, total e íntegro dos Estados Unidos".