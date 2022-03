O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira que a Rússia deveria ser expulsa do G20, devido à invasão da Ucrânia, em declarações concedidas em entrevista coletiva após participação nas reuniões de cúpula da Otan e do G7, em Bruxelas, na Bélgica.

O chefe da Casa Branca garantiu que se o restante integrantes do grupo não estejam de acordo com a expulsão dos russos, deveriam, pelo menos, permitir que a Ucrânia participe também das reuniões do mecanismo multilateral. EFE