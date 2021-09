O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, destacou nesta sexta-feira o progresso feito pela liberdade e ruptura da região indo-pacífica em meio à crescente preocupação com a ascensão militar e política da China na região.

As observações de Biden vieram no início da primeira cúpula presencial na Casa Branca com os outros líderes do chamado grupo Quad: os primeiros-ministros de Austrália, Scott Morrison, Japão, Yoshihide Suga, e Índia, Narendra Modi.