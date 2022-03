O presidente americano, Joe Biden, revelou nesta quinta-feira que, há uma semana, alertou seu homólogo chinês, Xi Jinping, que este colocaria em "perigo significativo" sua relação econômica com o Ocidente, especialmente com Estados Unidos e União Europeia (UE),se ajudar a Rússia na Ucrânia.

Em uma coletiva de imprensa na sede da Otan em Bruxelas, Biden disse que no dia 18 de março teve uma "conversa muito direta" com Xi para "deixar claro" quais seriam as consequências de ajudar a Rússia na guerra iniciada na Ucrânia em 24 de fevereiro.