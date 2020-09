O candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, e a companheira de chapa, a senadora Kamala Harris, divulgaram nesta terça-feira suas declarações de imposto de renda de 2019, atitude que contrasta com a do atual mandatário, Donald Trump, que se recusa a tornar públicos seus dados fiscais.

Uma reportagem publicada no último domingo pelo jornal "The New York Times", gerou polêmica ao revelar que Trump não pagou impostos durante dez anos, entre 2000 e 2015, e que em 2016 (ano em que foi eleito) e em 2017 (primeiro ano na Casa Branca) teria pagado apenas uma quantia de US$ 750, informações que o presidente chamou de "notícias falsas", sem dar detalhes.