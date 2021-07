O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, condenou nesta quarta-feira o "atroz" assassinato ocorrido na madrugada de hoje do presidente haitiano, Jovenel Moise, e disse que é um sinal "muito preocupante" do estado da crise política no Haiti.

"Estamos chocados e tristes com o horrível assassinato do presidente Jovenel Moise e o ataque à primeira-dama, Martine Moise, do Haiti", disse Biden em um comunicado.