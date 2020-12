O democrata Joe Biden, virtual presidente eleito dos Estados Unidos. EFE/EPA/OFFICE OF THE PRESIDENT ELECT/HANDOUT

O democrata Joe Biden, virtual presidente eleito dos Estados Unidos, afirmou nesta quarta-feira que buscará "acabar com as guerras eternas" do país e fazer com que o uso da força sempre seja "a última ferramenta", ao opinar que o Pentágono deve se concentrar mais nos "objetivos do futuro".

Biden se pronunciou ao apresentar formalmente o nome que escolheu para chefiar o Pentágono, o general aposentado Lloyd Austin, que, se confirmado pelo Senado, se tornará o primeiro secretário de Defesa negro da história do país.