Os presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, e China, Xi Jinping, conversaram por telefone por duas horas nesta, e o chefe de governo americano alertou nesta quinta-feira que seu país será deixado para trás em infraestrutura e outros aspectos caso não reaja.

"Estive ao telefone por duas horas seguidas com Xi Jinping ontem à noite", declarou Biden aos repórteres antes de uma reunião com os senadores para discutir justamente sobre infraestrutura no Salão Oval.