O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu nesta segunda-feira que a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), que acontece em Glasgow, no Reino Unido, seja o ponto de partida para um período de ambição e inovação.

"Esta é a década que determinará as próximas gerações. É a década decisiva, em que temos a oportunidade de demonstrar que podemos manter o objetivo de 1,5 grau", disse o chefe de governo, em referência à meta firmada no Acordo de Paris, de limitação do aquecimento global.