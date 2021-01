EFE/EPA/OFFICE OF THE PRESIDENT ELECT / HANDOUT

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quarta-feira que a democracia do país "está sob um ataque sem precedentes", ao se referir-se à invasão do Congresso por centenas de apoiadores do atual mandatário, Donald Trump.

"Nossa democracia está sob uma agressão sem precedentes, isso é algo diferente de tudo o que vimos nos tempos modernos. Um ataque ao símbolo da liberdade, o próprio Capitólio", disse Biden em Wilmington, no estado de Delaware, onde mora.