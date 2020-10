O candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou nesta quinta-feira como "ridículo" rotular a defesa de "uma opção pública" na área da saúde como um "plano socialista", como afirmou o presidente do país, Donald Trump.

"É ridículo, você sabe, que o fato de haver uma opção pública para as pessoas escolherem a faça parecer um plano socialista", disse Biden em Nashville, no estado do Tennessee, durante o segundo e último debate com Trump antes das eleições de 3 de novembro.