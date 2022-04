Os presidentes da França, Emmanuel Macron, e dos Estados Unidos, Joe Biden, falaram por telefone nesta segunda-feira, um dia após a vitória do primeiro nas eleições do país europeu e concordaram em estabelecer nova conversa, mais longa, para discutir a guerra da Ucrânia.

Segundo fontes do Palácio do Eliseo, o chefe de Estado americano parabenizou Macron pelo resultado nas urnas, em que o francês recebeu 58,8% dos votos no segundo turno e se reelegeu, ao superar a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen.