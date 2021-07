O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, elogiou em carta a "liderança" do líder opositor venezuelano Juan Guaidó e disse esperar que isso leve a uma "transição pacífica" na Venezuela, em um momento em que a oposição tenta retomar as negociações com o governo de Nicolás Maduro.

A Casa Branca confirmou nesta terça-feira à Agência Efe a autenticidade da carta que Biden enviou ontem a Guaidó, por ocasião do aniversário da independência da Venezuela, e que representou um forte respaldo ao líder opositor que os EUA e outros países reconhecem como presidente interino do país.