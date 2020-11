O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, que na manhã desta sexta-feira virou o placar da apuração no estado da Geórgia, também encostou no postulante republicano à reeleição, Donald Trump, na Pensilvânia, que se encaminha para encerrar a contagem de votos.

De acordo com as projeções de veículos de imprensa americanos, 97% do processo de apuração foi realizado e a diferença do atual chefe de governo para o adversário é de 18.042 votos. Na terça-feira, horas depois do fechamento das urnas, a vantagem de Trump era de 500 mil.