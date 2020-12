O democrata Joe Biden, virtual vencedor das eleições presidenciais dos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira os integrantes do Departamento de Saúde de seu futuro governo, pasta que será comandada pelo atual procurador-geral da Califórnia, Xavier Becerra, encarregado de liderar o combate à Covid-19.

Filho de pais mexicanos, o político californiano, com ampla experiência no Congresso dos EUA, foi nomeado secretário de Saúde e Serviços Humanos e trabalhará junto a Anthony Fauci, que manterá o atual cargo de diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas.