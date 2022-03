O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se mostrou cauteloso nesta terça-feira em relação aos supostos avanços nas negociações entre Rússia e Ucrânia, ao assegurar que esperará para comprovar se Moscou "cumprirá" as propostas.

As informações foram divulgadas pela Casa Branca, onde Biden se reuniu com o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong, após ser perguntado sobre uma possível aproximação de posturas entre Rússia e Ucrânia durante as negociações em Istambul, na Turquia, por um cessar-fogo.