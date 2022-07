O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, exigiu nesta sexta-feira uma investigação "completa" e "transparente" sobre a morte da jornalista palestina Shireen Abu Akleh e prometeu que o governo americano seguirá insistindo neste assunto.

O chefe de Estado deu as declarações ao lado do presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, na cidade de Belém, na Cisjordânia, diante de um palanque com três bandeiras palestinas e três bandeiras dos EUA ao fundo.