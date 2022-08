O primeiro-ministro de Israel, Yair Lapid, conversou por telefone nesta quarta-feira com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em discussão centrada no diálogo para reestabelecer o acordo nuclear com o Irã, algo que o regime israelense se opõe.

Os dois líderes "falaram longamente sobre as negociações para o acordo nuclear e os diferentes esforços para deter o progresso do Irã em direção a uma arma nuclear", indicou, por meio de comunicado, o gabinete do Executivo de Israel.