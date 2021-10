2 out 2021

EFE Washington 2 out 2021

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, irá nesta sexta-feira ao Congresso do país, para tentar mediar o conflito entre setores de centro e de esquerda do Partido Democrata, podendo defender assim a agenda econômica do governo, segundo anúncio feito pela Casa Branca.

Diversas correntes internas da legenda estão apelando há dias que o presidente se envolva mais nas negociações, para conseguir comandar o país, já que a agenda do governo está paralisada.