O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lançou nesta quinta-feira o maior programa de combate à pobreza do país em meio século, com foco nas famílias com crianças.

A partir de hoje, o governo distribuirá até US$ 300 (cerca de R$ 1,5 mil) por mês em um crédito fiscal para cada filho e filha, com o objetivo de ajudar cerca de 39 milhões de famílias a aliviar o impacto da pandemia da covid-19, de acordo com dados da Casa Branca.