O governo dos Estados Unidos não vai estender o aumento de US$ 300 por semana no auxílio desemprego, que expira em 6 de setembro, devido ao ritmo da recuperação econômica no país.

"A ajuda de US$ 300 vai expirar em 6 de setembro, como previsto", disseram Janet Yellen, secretária do Tesouro, e Marty Walsh, secretário do Trabalho, em carta conjunta à comissão de finanças do Senado.