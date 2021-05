O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta sexta-feira a nomeação do diplomata Sung Kim como enviado especial para a Coreia do Norte e expressou o desejo de buscar um caminho diplomático que permita dar "passos pragmáticos" para reduzir as tensões.

A nomeação de Kim, atual subsecretário em exercício do Departamento de Estado dos EUA para Ásia Oriental e Pacífico, foi anunciada durante uma entrevista coletiva na Casa Branca com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in.