O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ofereceu ajuda ao governo mexicano nesta quarta-feira, após o acidente ocorrido em uma linha do metrô da Cidade do México, na qual uma viga de cedeu e parte do trem caiu de um viaduto, acidente que deixou ao menos 25 mortos.

Em comunicado divulgado pela Casa Branca, Biden expressou suas "mais profundas" condolências aos que perderam entes queridos e "os melhores desejos" de recuperação aos feridos.