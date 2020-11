O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, ultrapassou no início da manhã desta sexta-feita o postulante republicano à reeleição, Donald Trump, no decisivo estado a Geórgia, indicam as projeções do processo de apuração.

De acordo com números divulgados pela imprensa local às 4h30 (6h30 de Brasília), o ex-vice de Barack Obama tinha vantagem de 917 votos para o concorrente, após conseguir reduzir gradativamente a diferença que havia entre os dois, após o atual presidente largar na frente no estado.

Na Geórgia, estão em jogo 16 votos no Colégio Eleitoral, que decide de fato o próximo presidente americano. Caso os obtenha, Biden passa a ter maioria folgada, já que as projeções indicam que ele obteve outros 264 - embora haja divergência entre 11 do Arizona.

Na votação para definir o chefe de governo pelos próximos quatro anos, será proclamado vencedor o candidato que conseguir o apoio de 270 delegados.

Trump, que ontem à noite fez um discurso se dizendo vítima de fraude eleitoral, sem apresentar provas de irregularidades, de acordo com as projeções, tem até o momento 214 delegados para o Colégio Eleitoral. EFE

hma/bg