O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu para seu governo se manter vigilante para potenciais ameaças terroristas no Afeganistão, inclusive do braço do Estado Islâmico no país, após a ascensão do Talibã.

Biden e a vice-presidente, Kamala Harris, se reuniram com a equipe de segurança nacional para receber informações sobre a situação em território afegão, informou uma fonte da Casa Branca, que pediu anonimato.