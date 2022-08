O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu nesta quarta-feira um "diálogo nacional" no Iraque após os distúrbios que causaram 35 mortes e que começaram depois que o clérigo xiita Moqtada al Sadr anunciou que estava deixando a política.

Biden fez esse pedido durante uma conversa por telefone com o primeiro-ministro interino do Iraque, Mustafa al Kadhimi, que nesta terça-feira avisou que renunciaria ao cargo se o caos continuasse no país.