O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu nesta terça-feira que o Congresso aprove "imediatamente" medidas para reforçar o controle de armas no país, inclusive a proibição de todas as chamadas armas de assalto e dos carregadores de munição de grande capacidade.

"Podemos salvar vidas" com o controle de armas, disse o mandatário em declaração na Casa Branca sobre o tiroteio que na segunda-feira deixou dez mortos em um supermercado em Boulder, no estado do Colorado.