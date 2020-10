O candidato democrata à presidência do Estados Unidos, Joe Biden, está apenas três pontos percentuais atrás do atual chefe de governo, o republicano Donald Trump, no estado do Texas, considerado conservador, de acordo com pesquisa divulgada nesta quarta-feira.

Segundo os dados divulgados pela emissora hispana "Univision", o ex-vice-presidente americano tem 46% da preferência dos eleitores, contra 49% do adversário. A diferença, inclusive, está dentro da margem de erro, que é de 3,59%.