O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu nesta quinta-feira estar em contato permanente "ao longo de todo o processo" com as famílias dos mortos e desaparecidos no desabamento parcial de um edifícil residencial em Surfside, no sudeste da Flórida.

Em entrevista coletiva concedida no hotel St. Regis, em Bal Harbour, vizinha a Surfside, Biden explicou que uma das razões da visita, na qual esteve acompanhado da primeira-dama, Jill Biden, foi se reunir com as famílias dos afetados, que "estão passando por um inferno", comentou.