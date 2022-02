O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu nesta segunda-feira que seu governo defenderá os Emirados Árabes Unidos, após o ataque sem vítimas que os rebeldes houthis do Iêmen lançaram contra Abu Dhabi.

"Os Emirados Árabes Unidos detiveram um ataque de mísseis balísticos lançado pelos houthis ontem do Iêmen", disse Biden ao receber o emir do Catar,Tamim bin Hamad al Thani, no Salão Oval.